 Динамо втратило 15 футболістів | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо втратило 15 футболістів

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Динамо втратило 15 футболістів
#Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Станом на п’ятницю, 20-е листопада, кількість футболістів, які не можуть зіграти за Динамо в найближчому матчі, досягла 15-ти чоловік.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До травмованих Микити Бурди, Олександра Тимчика, Володимира Костевича додалися Назарій Русин (операція на ключиці) і Томаш Кендзьора (травма гомілкостопа в матчі збірної Польщі).

Унаслідок позитивних тестів, а також необхідного відновлювального періоду після перенесеного коронавірусу для тих, чиї тести показали негативний результат, не можуть грати Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Жерсон Родрігес, Олександр Сирота, Міккель Дуелунд, Денис Попов, Руслан Нещерет, Богдан Лєднєв, Артем Шабанов, Олександр Андрієвський.

Найближчий матч Динамо повинно зіграти в суботу, 21-го листопада, проти Інгульця у межах 10-го туру УПЛ.

Раніше, нападник Динамо може перейти до Мілана.

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