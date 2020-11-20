Супряга може перебратися до Серії А

Італійський Мілан бажає придбати нападника Динамо Владислава Супрягу.

Про це повідомляє Todofichajes.

Перші переговори між представниками Динамо і Мілана вже відбулися. Кияни згодні розлучитися з нападником національної збірної України, який став чемпіоном світу U-20 минулого року, за 15 мільйонів євро.

У жовтні Супряга і Динамо продовжили контракт до літа 2025 року.

Можливий варіант, при якому Мілан придбає Владислава і на рік залишить його в Динамо в оренді.

Нагадаємо, Мілан зацікавився хавбеком Ліверпуля.