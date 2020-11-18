Матч Динамо - Барселона відбудеться без глядачів

Гра буде 24-го листопада у Києві

Джерело - ФК Динамо.

Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо - Барселона, який відбудеться 24-го листопада в Києві на НСК Олімпійський, буде без глядачів.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Через складну епідеміологічну ситуацію в Києві продовжують діяти обмеження на проведення масових заходів, в тому числі футбольних матчів. Міністерство охорони здоров'я України вважає неможливим залучення глядачів на матч Динамо - Барселона. Тому за правилами безпеки і відповідно до медичного протоколу, вболівальники на стадіон не допускатимуться.

Також київський клуб попереджає, що всі оголошення про продаж квитків, організацію туристичних поїздок на матч і т.д. є шахрайством і обманом.

Нагадаємо, Тимчик вибув до кінця року.