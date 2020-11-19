Манчестер Юнайтед відновив інтерес до Варана

Рафаель Варан може змінити клуб

Манчестер Юнайтед готовий почати переговори з Реалом щодо трансферу захисника Рафаеля Варана.

Про це повідомляє Marca.

Центральний захисник неодноразово називався серед тих, хто може покинути Реал найближчим часом. Його контракт закінчується влітку 2022 року, якщо клуб має намір заробити на ньому хороші гроші і твердо вирішив розлучитися, то повинен розглянути отримані пропозиції.

Саме цією ситуацією може скористатися Манчестер Юнайтед, який давно стежить за 27-річним французом.

Нагадаємо, Реал хоче скоротити зарплати футболістів.