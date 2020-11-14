Реал хоче скоротити зарплати футболістів

Реал готується скоротити витрати

Реал має намір зменшити витрати шляхом скорочення зарплат футболістів основного складу у 2021 році.

Про це повідомляє ESPN.

Причина такого рішення - пандемія коронавірусу, яка спричинила фінансову кризу у всьому світі. Таку пропозицію вже було внесено керівництвом клубу в бюджет на сезон-2021/22.

Очікується, що найближчими днями бюджет буде затверджений правлінням, після чого його нададуть гравцям для обговорення. Відзначається, що представляти інтереси команди в переговорах по зарплатах буде капітан Серхіо Рамос і віцекапітан Марсело, а також французькі гравці Рафаель Варан і Карім Бензема.

Як повідомляє джерело, футболісти в цілому з розумінням ставляться до рішень клубу, проте невідомо, на які саме поступки вони погодяться піти.

Нагадаємо, Реал запропонував Рамосу новий контракт.