Рамос узгодив контракт з Реалом

Серхіо Рамос залишиться у Реалі

Капітан Реала Серхіо Рамос домовився про продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє AS.

Президент клубу Флорентіно Перес особисто веде переговори з капітаном команди про продовження угоди (без посередників і агентів). Всі деталі угоди майже улагоджені.

Сторонам залишилося залагодити питання про зарплату. Очікується, що Рамос підпише з Реалом контракт до літа 2023 року.

Чинний контракт 34-річного Серхіо з королівським клубом розрахований до літа 2021-го. Представники захисника розраховують продовжити співпрацю з "вершковими" на два сезони, хоча у Мадриді діє негласне правило, про підписання контрактів з віковими гравцями лише на один рік.

Рамос захищає кольори Реала з 2005 року.

Нагадаємо, президент Реала готовий відпустити Рамоса.