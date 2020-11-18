Рамос узгодив контракт з Реалом

Джерело - sport.ua.
Капітан Реала Серхіо Рамос домовився про продовження контракту з клубом.
Про це повідомляє AS.
Президент клубу Флорентіно Перес особисто веде переговори з капітаном команди про продовження угоди (без посередників і агентів). Всі деталі угоди майже улагоджені.
Сторонам залишилося залагодити питання про зарплату. Очікується, що Рамос підпише з Реалом контракт до літа 2023 року.
Чинний контракт 34-річного Серхіо з королівським клубом розрахований до літа 2021-го. Представники захисника розраховують продовжити співпрацю з "вершковими" на два сезони, хоча у Мадриді діє негласне правило, про підписання контрактів з віковими гравцями лише на один рік.
Рамос захищає кольори Реала з 2005 року.
Нагадаємо, президент Реала готовий відпустити Рамоса.