Боатенг хоче покинути Баварію

Захисник Баварії Жером Боатенг назвав пріоритети щодо продовження кар'єри.

Про це розповів сам футболіст.

"Як ви правильно помітили, я люблю знайомитися з новими містами, культурами і людьми. Я не люблю довго сидіти на одному місці. Відповідно, Париж, Лондон, а також міста за межами Європи мені цікаві.

Я був здивований нещодавніми новинами. Хотілося б спочатку обговорити це з клубом. Але тепер мене це вже не хвилює. Я завжди говорив, що хотів би попробувати щось нове і прийняти новий виклик. Я дуже добре почуваюсь, перебуваю в чудовій формі і допомагав команді останніми місяцями. Про це говорять і Ганс-Дітер Флік, і мої партнери по команді. Це найважливіше для мене.

Я повністю сконцентрований на захисті п'яти титулів, які ми з клубом завоювали в минулому сезоні. Коли настане день розставання, я з гордістю оглянусь назад на роки, проведені тут, на безліч успіхів, яких ми з клубом досягли. Небагатьом футболістам вдається пережити такий досвід. У той же час я дивлюся вперед з повною мотивацією і з нетерпінням чекаю того, що станеться", – розповів Боатенг.