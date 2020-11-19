Житлобуд-2 пробився в 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Футболістки харківського Житлобуду-2 пробилися до 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.

У матчі другого раунду змагань чемпіонки України на виїзді переграли Сараєво-2000 з Боснії та Герцеговини.

Українкам удалося забити важливий швидкий м'яч на дев’ятій хвилині — Панцулая відзначилася з передачі Андрухів. Невдовзі перевагу подвоїла Кравчук після передачі Панцули.

Жіноча Ліга чемпіонів

2-й відбірний раунд, 19 листопада

Сараєво-2000 - Житлобуд-2 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 9 Панцулая, 0:2 – 29 Кравчук

Сараєво-2000: Хасанбегович, Діякович, Хамзич (Єлчич, 66), Кршо, Капетанович, Велагич, Мілінкович, Спахич (к), Джокович, Спасоєвич (Селімович, 46, Бекташ, 79), Куч.

Житлобуд-2: Самсон, Філенко, Подольська, Корсун, Сірмай, Панцулая, Андрущак (Тріль, 90+1), Котяш (Мохнач, 90+1), Калініна (к) (Василюк, 86), Андрухів, Кравчук (Титова, 76).

Раніше, визначився володар Кубка України серед жіночих команд.