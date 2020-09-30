Визначився володар Кубка України серед жіночих команд

Гол Малахової приніс перемогу Житлобуду-2

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Кубка України серед жіночих команд Житлобуд-2 переміг Восход та здобув трофей уперше в історії.

Житлобуд-2 оформив золотий дубль у сезоні-2019/2020.

Кубок України серед жіночих команд-2019/2020

Фінал, 30 вересня

Восход (Стара Маячка) - Житлобуд-2 (Харків) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 34 Малахова

Восход: Герасимчук, Левицька (к), Нганді, Несіна, Осіпян, Кряж (Янчук, 70), Аілінкій, Гогогуй, Алуко (Старухіна, 90+2), Комар, Колька (Косік, 70).

Житлобуд-2: Самсон, Сірмай, Андрухів (Панцулая, 84), Малахова (Хайруліна, 68), Калініна (к), Андрущак, Корсун, Кравчук, Подольська, Тріль (Титова, 68), Філенко.

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