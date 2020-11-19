Андрій Ярмоленко взимку хоче змінити клуб

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко в січні покине свій клуб і на правах вільного агента перейде в Фенербахче.

Про це повідомляє Fotomac.

31-річний Ярмоленко погоджує з Вест Гемом достроковий розрив контракту, який діє до літа 2022 року.

Угода передбачатиме відсутність у сторін фінансових претензій одна до одної, через що "молотобійці" нібито будуть готові піти на такий крок, щоб не виплачувати українцю зарплату ще протягом півтора року.

У поточному сезоні Ярмоленко зіграв тільки 5 матчів в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко став пріоритетною трансферною ціллю Фенербахче.