Ярмоленко став пріоритетною трансферною ціллю Фенербахче

Джерело - sport.ua.
Керівництво Фенербахче на чолі зі спортивним директором клубу Емре Белезоглу активно планує трансферну кампанію "канарок" на січневе вікно.
Про це повідомляє Fotomac.
Головною метою Фенербахче є український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко, якого турки хочуть орендувати до кінця сезону.
Емре Белезоглу впевнений, що Ярмоленко буде зацікавлений в переїзді в Туреччину, оскільки у Вест Гемі не має гарантованого місця в основному складі.
Контракт Ярмоленка з Вест Гемом діє до літа 2022 року.