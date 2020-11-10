Ярмоленко став пріоритетною трансферною ціллю Фенербахче

Андрій Ярмоленко може змінити клуб

Керівництво Фенербахче на чолі зі спортивним директором клубу Емре Белезоглу активно планує трансферну кампанію "канарок" на січневе вікно.

Про це повідомляє Fotomac.

Головною метою Фенербахче є український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко, якого турки хочуть орендувати до кінця сезону.

Емре Белезоглу впевнений, що Ярмоленко буде зацікавлений в переїзді в Туреччину, оскільки у Вест Гемі не має гарантованого місця в основному складі.

Контракт Ярмоленка з Вест Гемом діє до літа 2022 року.