Лише 5 гравців і троє тренерів отримали негативні результати тестів

Джерело - ФК Прикарпаття.

Гравці, тренери та персонал івано-франківського Прикарпаття пройшли плановий тест на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Напередодні матчу 14-го туру Першої ліги з Волинню надійшли доволі несподівані результати молекулярно-генетичного дослідження, 25 з них виявилися позитивними.

Лише 5 гравців і троє тренерів отримали негативні результати коронавірусної інфекції.

19 листопада вранці, одразу ж після оголошення результатів ПЛР-тестів, команда рідного краю у повному складі вирушила на двотижневу самоізоляцію. У більшості інфікованих це вже другий або навіть третій випадок позитивних результатів COVID-19.

Наприкінці жовтня у складі івано-франківської команди було виявлено 13 позитивних тестів на коронавірус, однак це не завадило Прикарпаттю зіграти виїзний поєдинок з Агробізнесом. А от цього разу у розпорядженні тренерського штабу не має навіть 13 футболістів для заявки на гру, тож найближчі 2-3 матчі чемпіонату підопічні Руслана Мостового не зіграють.

Нагадаємо, тести гравців збірної України дали негативний результат.