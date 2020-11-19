Тести гравців збірної України дали негативний результат

Команда Шевченка пройшла ще одне тестування на коронавірус

Джерело - УАФ.

Після прибуття до Борисполя 18 листопада всі члени делегації збірної України здали ПЛР-тести на COVID-19 у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні.

Всі результати негативні, у тому числі - у футболістів Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса.

Нагадаємо, що матч Ліги націй Швейцарія - Україна було скасовано у зв’язку з тим, що лікар швейцарського кантону Люцерн помістив збірну України на карантин через позитивні тести у трьох гравців української команди. При цьому у Швейцарії відмовилися робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати. Хоча за протоколом УЄФА для проведення матчу достатньо, аби негативні тести були у 13-х гравців кожної команди, враховуючи воротаря.