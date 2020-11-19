На жеребкуванні відбору ЧС-2022 Україна буде у другому кошику, Росія опустилася до третього

Жеребкування для зони УЄФА буде у швейцарському Цюриху 7 грудня

Джерело - Чемпіон.

Після листопадових матчів відбулися зміни в рейтингу ФІФА для національних команд.

Рейтинг впливає на посів команд під час жеребкування відбору ЧС-2022, який пройде в Катарі. Буде складено 10 груп по 5 або 6 команд. Перші місця груп безпосередньо вийдуть до фінальної частини, а другі - потраплять до раунду плей-оф кваліфікації.

Україна (24 місце рейтингу) буде знаходитися у 2-му кошику при жеребкуванні відбору зони УЄФА на ЧС-2022.

А ось Росія через поразку сербам втратила місце у 2-му кошику та опустилася до 3-го. Команду Черчесова (39 місце) в останньому турі Ліги націй звідти витіснила Румунія (37 місце). Фінляндія обійшла Боснію і Герцеговину в боротьбі за 3-й кошик.

Процедура жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2022 для зони УЄФА відбудеться у швейцарському Цюриху 7 грудня о 19:00 за київським часом.

Підсумковий посів для кваліфікації ЧС-2022 в зоні УЄФА: