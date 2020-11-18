Збірна Росії була розтрощена у Сербії і не змогла вийти до Ліги А

Господарі ще у першому таймі матчу забили чотири голи

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі Ліги націй УЄФА збірна Сербія святкувала впевнену домашню перемогу над Росією.

Росія зазнала поразки від не основного складу Сербії. Для збірної Росії у цьому матчі потрібна була лише перемога, щоб підвищитися у класі. Але російська збірна безславно провела звітний матч і посіла друге місце у групі та не пробилася до Ліги А.

Ліга націй УЄФА

6 тур, 18 листопада

Ліга В.

Група 3

Сербія - Росія 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 10 Радонич, 2:0 - 25 Йович, 3:0 - 41 Влахович, 4:0 - 45+1 Йович, 5:0 - 64 Младенович

Нагадаємо, лідер Лаціо заразився коронавірусом у збірній Сербії.