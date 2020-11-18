Збірна Росії була розтрощена у Сербії і не змогла вийти до Ліги А

Джерело - Чемпіон.
У шостому турі Ліги націй УЄФА збірна Сербія святкувала впевнену домашню перемогу над Росією.
Росія зазнала поразки від не основного складу Сербії. Для збірної Росії у цьому матчі потрібна була лише перемога, щоб підвищитися у класі. Але російська збірна безславно провела звітний матч і посіла друге місце у групі та не пробилася до Ліги А.
Ліга націй УЄФА
6 тур, 18 листопада
Ліга В.
Група 3
Сербія - Росія 5:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 10 Радонич, 2:0 - 25 Йович, 3:0 - 41 Влахович, 4:0 - 45+1 Йович, 5:0 - 64 Младенович
Нагадаємо, лідер Лаціо заразився коронавірусом у збірній Сербії.