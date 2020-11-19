У послугах Манчіні зацікавлені два топ-клуби

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні став об'єктом інтересу двох ТОП-клубів.

Про це повідомляє Tuttosport.

Мова йдеться про ПСЖ і Манчестер Юнайтед.

Обидва клуби вражені роботою Манчіні в збірній Італії і хочуть бачити його головним тренером своєї команди.

Контракт Манчіні зі збірною Італії діє до кінця 2022 року. Раніше повідомлялося про те, що Федерація футболу Італії готує для Манчіні новий контракт до літа 2024 року.

Нагадаємо, Неймар спробував умовити Рамоса перейти до ПСЖ.