Збірна України повернулася до Києва

Джерело - UA-футбол.
Збірна України завершила свій останній в 2020 році збір, повернувшись зі Швейцарії з матчу Ліги націй, який так і не відбувся через спалах коронавірусу в українській команді.
Про це повідомляє Футбол1.
З Цюриха команда вилетіла чартерним рейсом, а після прибуття до Києва Андрій Шевченко прокоментував скасування матчу зі Швейцарією.
Також відразу після прибуття в Бориспіль всі члени української делегації повинні здати ПЛР-тести в спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту.
Таким чином, останній збір національної команди у 2020 році завершено. Рішення по скасованому матчу буде приймати УЄФА.