Збірна України повернулася до Києва

Залишилося чекати рішення від УЄФА

Збірна України завершила свій останній в 2020 році збір, повернувшись зі Швейцарії з матчу Ліги націй, який так і не відбувся через спалах коронавірусу в українській команді.

Про це повідомляє Футбол1.

З Цюриха команда вилетіла чартерним рейсом, а після прибуття до Києва Андрій Шевченко прокоментував скасування матчу зі Швейцарією.

Також відразу після прибуття в Бориспіль всі члени української делегації повинні здати ПЛР-тести в спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту.

Таким чином, останній збір національної команди у 2020 році завершено. Рішення по скасованому матчу буде приймати УЄФА.