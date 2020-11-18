Тренерський штаб збірної України зробив все, щоб відбувся матч Ліги націй зі Швейцарією.

Про це заявив головний тренер команди Андрій Шевченко.

"Дуже неприємний момент. Ми були готові грати, у нас була достатня кількість гравців з негативними тестами для цього. Рішення приймала влада Люцерна. Тепер будемо чекати рішення УЄФА. Ніякої нашої провини тут немає. Ми всі розуміли ситуацію, в яку потрапили. Саме останнє, що я міг собі уявити - що можуть скасувати матч.

Дякую хлопцям за виявлену стійкість, за показане бажання, за те вміння (команда показала хороший футбол). Ми завоювали 6 очок, граючи з кращими командами світу. У нас були прекрасні матчі, я залишився дуже задоволений цим турніром і хлопцями. Дуже багато новачків зіграли на гідному рівні. Всім бажаю якнайшвидшого одужання.

Який вихід з цієї ситуації? Я ще раз вам повторюю: є орган, який буде з цим розбиратися. Ми зробили все для того, щоб цей матч відбувся", - сказав Шевченко.