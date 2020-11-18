Збірна Албанії здолала Білорусь і вийшла до Ліги В

Джерело - Чемпіон.
У шостому турі Ліги націй УЄФА Албанія приймала Білорусь, а Казахстан зустрічався з Литвою.
Албанці переграли Білорусію і з 11 очками посіли перше місце у групі. Це дозволило вийти до Ліги В. Казахстан програв Литві і буде боротися за виживання у плей-ауті.
Ліга націй УЄФА
6 тур, 18 листопада
Ліга С.
Група 4
Албанія - Білорусь 3:2 (3:1)
Голи: 1:0 - 20 Чікалеші, 2:0 - 27 Чікалеші, 2:1 - 35 Скавиш, 3:1 - 44 Манай, 3:2 - 80 Ебонг
Казахстан - Литва 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 38 Аймбетов, 1:1 - 40 Воробйовас, 1:2 - 90+4 Новіковас
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