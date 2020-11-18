 Збірна Албанії здолала Білорусь і вийшла до Ліги В | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна Албанії здолала Білорусь і вийшла до Ліги В

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Албанія підвищилася у класі, Казахстан - гратиме у плей-ауті
Збірна Албанії здолала Білорусь і вийшла до Ліги В
#Албанія, #Білорусь, #Казахстан, #Литва

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі Ліги націй УЄФА Албанія приймала Білорусь, а Казахстан зустрічався з Литвою.

Албанці переграли Білорусію і з 11 очками посіли перше місце у групі. Це дозволило вийти до Ліги В. Казахстан програв Литві і буде боротися за виживання у плей-ауті.

Ліга націй УЄФА
6 тур, 18 листопада
Ліга С. 
Група 4

Албанія - Білорусь 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 20 Чікалеші, 2:0 - 27 Чікалеші, 2:1 - 35 Скавиш, 3:1 - 44 Манай, 3:2 - 80 Ебонг

Казахстан - Литва 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 38 Аймбетов, 1:1 - 40 Воробйовас, 1:2 - 90+4 Новіковас

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