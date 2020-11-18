Льова можуть відправити у відставку

Поразка 0:6 від Іспанії в Лізі націй може привести до відставки головного тренера збірної Німеччини Йоахіма Льова.

Про це повідомляє Sport Bild.

Замінити його на посаді наставника Бундестіму може головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік. У минулому сезоні він привів свою команду до треблу.

При цьому останнім часом у Фліка виник конфлікт з керівництвом Баварії. Тренер незадоволений можливим відходом Давида Алаби та Жерома Боатенга.

Раніше повідомлялося про те, що німецька футбольна громадськість хоче бачити новим тренером збірної Юргена Клоппа.