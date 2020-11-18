 Бускетс пропустить матч з Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Дисциплінарний комітет УЄФА має три варіанти рішення матчу Швейцарія – Україна
17.11.2020 23:15 5683
Бельгія переграла Данію, Англія розгромила Ісландію. Результати матчів 6 туру Ліги націй
Вчора 23:54 194
Мотор на виїзді переміг Загреб у 7 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:25 222
Шевченко: Будемо чекати рішення УЄФА
Вчора 21:54 493
Колишній президент УПЛ: Лікар кантону Люцерн помилився
Вчора 20:25 1331
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Вчора 18:04 11336
Збірна Швейцарії ближча до технічної поразки ніж Україна - юрист
Вчора 11:43 6019
Директор збірної Швейцарії очікує позитивного рішення УЄФА
Вчора 11:31 4454 1
Визначилась дата повернення збірної України
17.11.2020 22:57 3381
Україна - Північна Ірландія 3:0. Відео голів
17.11.2020 22:06 2384
Блоги
Серіал про шахи, який вразив світ: 7 цікавих фактів про Хід королеви
Серіал про шахи, який вразив світ: 7 цікавих фактів про Хід королеви Valeriy Ruchka
Вчора 10:26 435
Майк Тайсон показав фантастичне тіло, від якого стає моторошно
Майк Тайсон показав фантастичне тіло, від якого стає моторошно Андрій Твердохліб
17.11.2020 21:54 12516
Скрєпи дня. Російська спортсменка випадково завагітніла та пропонує дивну послугу
Скрєпи дня. Російська спортсменка випадково завагітніла та пропонує дивну послугу Андрій Твердохліб
17.11.2020 20:05 2740
Відео дня. Євген Красніков продемонстрував фантастичну техніку володіння м'ячем
Відео дня. Євген Красніков продемонстрував фантастичну техніку володіння м'ячем Андрій Твердохліб
17.11.2020 19:02 2087
У Лізі націй було забито фантастичний гол із центра поля
У Лізі націй було забито фантастичний гол із центра поля Андрій Твердохліб
17.11.2020 18:48 1743
Український боксер запросив на каву Меланію Трамп
Український боксер запросив на каву Меланію Трамп Андрій Твердохліб
17.11.2020 13:04 11410
24 роки тому брати Клички дебютували у професійному боксі
24 роки тому брати Клички дебютували у професійному боксі Valeriy Ruchka
16.11.2020 16:45 1743 2
Колишня подруга Гіггза з'явилася на публіці із синцем на обличчі
Колишня подруга Гіггза з'явилася на публіці із синцем на обличчі Valeriy Ruchka
16.11.2020 16:35 1383
Перша Олімпійська чемпіонка. Легендарна Оксана Баюл святкує день народження
Перша Олімпійська чемпіонка. Легендарна Оксана Баюл святкує день народження Valeriy Ruchka
16.11.2020 11:15 2299
Фантастичний гол в Першій Лізі. Гравець Чорноморця вразив ворота гарматним ударом
Фантастичний гол в Першій Лізі. Гравець Чорноморця вразив ворота гарматним ударом Valeriy Ruchka
16.11.2020 11:08 2242
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18 Листопада 2020
23:54 Футбол Бельгія переграла Данію, Англія розгромила Ісландію. Результати матчів 6 туру Ліги націй 194
23:39 Футбол Збірна Росії була розтрощена у Сербії і не змогла вийти до Ліги А 493
23:25 Гандбол Мотор на виїзді переміг Загреб у 7 турі Ліги чемпіонів 222
23:10 Футбол Вірменія - Північна Македонія 1:0. Огляд матчу 422
22:54 Футбол Збірна України повернулася до Києва 835
22:40 Хокей. УХЛ Сокіл - Донбас 3:1. Огляд матчу 687
22:25 Футбол Бускетс пропустить матч з Динамо 1232 1
22:10 Хокей. УХЛ Кременчук - Краматорськ 4:1. Огляд матчу 824
21:54 Футбол Шевченко: Будемо чекати рішення УЄФА 493
21:40 Гімнастика Блохіна вказала причину потрапляння до фільму з Сендлером 1536
21:25 Футбол Албанія - Білорусь 3:2. Огляд матчу 894
21:09 Хокей Сокіл сенсаційно переграв Донбас у 9 турі УХЛ 1490 1
20:54 Футбол Збірна Вірменії перемогла Північну Македонію і вийшла до Ліги В 1073
20:40 Хокей Міжнародна федерація хокею скасувала 18 турнірів 1332
20:25 Футбол Колишній президент УПЛ: Лікар кантону Люцерн помилився 1331
20:11 Хокей Кременчук розгромив Краматорськ у 9 турі УХЛ 1424
20:00 Беттінг Промокод 1xbet україна * 1XMAX * - бонус на перший депозит 2020 7061
19:55 Футбол Блохіна повідомила про свій заробіток у програмі Великий футбол 2083
19:46 Футбол Юрист: Скасування матчу Швейцарія - Україна - прецедент для УЄФА 2546
19:40 Бокс Вайлдер відмовився виступати у новій ваговій категорії 1677
19:24 Футбол Норвегії присудили технічну поразку за пропуск матчу з Румунією 1875
19:10 Футбол Динамо перевело до основного складу 17-річного захисника 1536
18:56 Футбол Збірна Албанії здолала Білорусь і вийшла до Ліги В 1448
18:39 Футбол Нападник Динамо отримав травму на тренуванні 2306
18:26 Футбол Захисник Арсенала заразився коронавірусом 1366

Бускетс пропустить матч з Динамо

Вчора 22:25 1232 1
У гравця каталонців виявлено пошкодження зв'язок лівого коліна
Бускетс пропустить матч з Динамо
#Бускетс, #Барселона

Джерело - UA-футбол.

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс повернувся в Барселону з розташування збірної Іспанії, щоб відвідати медичний штаб синьо-гранатових і пройти обстеження.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

За результатами обстеження виявилося, що у півзахисника є пошкодження зв'язок лівого коліна. Тепер гравець пропустить матч з Атлетіко 21 листопада і київським Динамо 24 листопада.

Крім Серхіо Бускетса, в лазареті каталонців знаходиться Роланда Араухо.

Нагадаємо, матч Динамо - Барселона відбудеться без глядачів.

Коментарі ()