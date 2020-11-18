У гравця каталонців виявлено пошкодження зв'язок лівого коліна

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс повернувся в Барселону з розташування збірної Іспанії, щоб відвідати медичний штаб синьо-гранатових і пройти обстеження.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

За результатами обстеження виявилося, що у півзахисника є пошкодження зв'язок лівого коліна. Тепер гравець пропустить матч з Атлетіко 21 листопада і київським Динамо 24 листопада.

Крім Серхіо Бускетса, в лазареті каталонців знаходиться Роланда Араухо.

Нагадаємо, матч Динамо - Барселона відбудеться без глядачів.