Луческу: VAR не місце у футболі

У футбольних матчах при використанні VAR все залежить від четвертого або п'ятого арбітра, який десь в кімнаті стоїть перед монітором і вирішує.

Про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Яка моя думка про VAR? Я абсолютний противник цієї технології. Футбол - це яскраве видовище для вболівальників, для телебачення. Це не гандбол і не баскетбол, VAR тут не допомагає. Виходить, що все залежить від четвертого або п'ятого арбітра, який десь в кімнаті стоїть перед монітором і вирішує. Мені це складно зрозуміти, я проти цієї технології", - сказав Луческу.