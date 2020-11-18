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Львів підписав нападника з чемпіонату Латвії

Сьогодні 16:25 640 0
Пограв у Словаччині, Литві, Угорщині і за донецький Олімпік
Львів підписав нападника з чемпіонату Латвії
#Львів, #Захарків

Джерело - ФК Львів.

Львів підсилив атакувальну ланку центрфорвардом Юрієм Захарківим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з українським нападником розрахована на 3 роки.

До складу містян вихованець тернопільського футболу приєднався у статусі вільного агента. Попереднім клубом 24-річного гравця була латвійська "Єлгава", у її складі Захарків провів 16 матчів, забив 5 м’ячів та віддав 2 асисти.

У послужному списку новачка також виступи за литовський Атлантас, словацький МФК Земплін та угорський ФК Худжанд.

На теренах України форвард виступав за рідний ФК Тернопіль, СК Дніпро-1 та донецький Олімпік.

У складі ПФК Львів Юрій Захарків виступатиме у футболці з 45-им номером.

Нагадаємо, матч ФК Львів – Минай знову перенесли.

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