Матч ФК Львів – Минай знову перенесли

Пропущений матч 1 туру ФК Львів - Минай не відбудеться, як планували раніше, 15 листопада.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

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"Керівництво Львова звернулося в наш клуб і УПЛ з проханням перенести гру 15 листопада в зв'язку з викликом до національних збірних відразу 6 футболістів основної команди, а саме: Донатаса Казлаускаса (Литва), Мікеля Айнсалу (Естонія), Енеса Махмутовіча (Люксембург), Володимира Якімця, Назарія Нича і Ореста Костика (молодіжна збірна України)", - йдеться в повідомленні.

Наразі керівництво клубів ведуть перемовини щодо нової дати календарного поєдинку: розглядають два варіанти – 9 або 15 грудня. Про своє рішення вони повідомлять УПЛ, яка і винесе остаточний вердикт.