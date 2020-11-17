Президент Реала готовий відпустити Рамоса

Капітан мадридського клубу може змінити прописку

Мадридський Реал намагається домовитися з капітаном команди Серхіо Рамосом щодо нового контракту.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

34-річний захисник хоче отримати угоду, розраховану на два роки, проте керівництво клубу наполягає на однорічній угоді. Річ у тому, що по внутрішньому правилі клубу, гравці старше 30 років можуть підписати новий договір тільки терміном на один рік.

З огляду на напруження в переговорах, в боротьбу за іспанця вступили інші клуби. Так, ПСЖ вже запропонував Рамосу трирічний контракт з досить значним окладом - близько 17 мільйонів євро в рік. Свою зацікавленість в підписанні Рамоса також проявили Ювентус, Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед. У зв'язку з цим президент мадридського Реала Флорентіно Перес заявив, що в разі, якщо буде отримано хороша пропозиція, то клуб відпустить свого капітана.

Незважаючи на ці слова, Перес готовий піти на деякі поступки і погодитися на дворічний контракт, проте сума окладу буде менше, ніж запропонована чемпіоном Франції.

Раніше, Серхіо Рамос встановив європейський рекорд по матчах за збірні.