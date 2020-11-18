Президент Ла-Ліги: Ми готові до відходу Мессі

Чемпіонат Іспанії готовий до того, що Ліонель Мессі покине Барселону найближчим часом.

Про це розповів президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас.

"Ми б хотіли, щоб Мессі залишився в Ла Лізі. Але Роналду і Неймар пішли від нас і ми не помітили ніякої різниці. Так що можу заявити, що ми готові до відходу Мессі".

Можливий перехід Мессі в Манчестер Сіті турбує мене, адже Сіті грає не за правилами. Не тільки я скаржився на них.

Манчестер Сіті все одно - коронавірус, що не коронавірус, пандемія, суперпандемія. Вони фінансуються на фантастичному рівні, так що боротися з ними марно", - відзначив Тебас.