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Лев спробував пояснити ганебну поразку збірної Німеччини

Сьогодні 09:12 537 0
Йоахім Лев прокоментував поразку Німеччини
Лев спробував пояснити ганебну поразку збірної Німеччини
#Лев, #Німеччина, #Іспанія

Джерело - football24.ua.

Наставник збірної Німеччини Йоахім Лев продовжує вірити, що його команда перебуває на правильному шляху, попри 6 голів від іспанців.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Складно зараз щось пояснити. Все пішло не так. У другому таймі ми намагалися грати персонально, пресингувати суперника, щоб повернутися в гру. Але Іспанія грала краще, швидше і точніше. У нас не було шансів. Це чорний день.

Мюллер, Боатенг і Хуммельс? Ми говорили, що довіряємо усім гравцям, які викликаються, і ми на правильному шляху.

Сьогодні ми побачили, що ми прогресуємо не так швидко, як думали і сподівалися після останніх матчів. Але ми все ще довіряємо цим гравцям. Звичайно, у мене є бажання шукати рішення. Це мій обов'язок", – розповів Лев.

Нагадаємо, Іспанія знищила Німеччину у Лізі націй.

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