Іспанія знищила Німеччину, Португалія обіграла Хорватію. Результати матчів 6 туру Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 6 туру Ліги націй.
Іспанія – Німеччина 6:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 17 Мората, 2:0 – 33 Торрес, 3:0 – 38 Родрі, 4:0 – 55 Торрес, 5:0 – 71 Торрес, 6:0 - 89 Оярсабаль
Франція – Швеція 4:2 (2:1)
Голи: 0:1 – 5 Клаессон, 1:1 – 16 Жіру, 2:1 – 36 Павар, 3:1 – 59 Жіру, 3:2 - 88 Куайсон, 4:2 - 90+5 Коман
Хорватія – Португалія 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 – 29 Ковачич, 1:1 – 52 Діас, 1:2 – 60 Фелікс, 2:2 – 65 Ковачич, 2:3 - 90 Діас
Ліга С
Люксембург - Азербайджан 0:0
Чорногорія – Кіпр 4:0 (30)
Голи: 1:0 – 14 Йоветич, 2:0 – 25 Болєвич, 3:0 – 28 Болєвич, 4:0 – 60 Мугоша
Ліга D
Андорра – Латвія 0:5 (0:1)
Голи: 0:1 – 6 Черномордійс, 0:2 – 57 Ікауньєкс, 0:3 – 60 Ікауньєкс, 0:4 – 70 Гутковскіс (пен), 0:5 - 90 90 Раймондс
Гібралтар – Ліхтенштейн 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 17 Брандле (автогол), 1:1 – 44 Фрік
Мальта - Фарерські острови 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 54 Гіллом’є, 1:1 – 70 Йонссон
Нагадаємо, матч Ліги націй Швейцарія - Україна скасований.