Батько Рамоса назвав майбутнє сина

Джерело - football24.ua.
Капітан Реала Серхіо Рамос залишиться у мадридському клубі.
Про це розповів батько футболіста Хорхе Рамос.
"Ми спокійні, і я налаштований оптимістично. Сподіваюся, син залишиться в Реалі. Скоро все вирішиться", – розповів Хорхе Рамос.
Чинний контракт 34-річного Серхіо з королівським клубом розрахований до літа 2021-го. Представники захисника розраховують продовжити співпрацю з "вершковими" на два сезони, хоча у Мадриді діє негласне правило, про підписання контрактів з віковими гравцями лише на один рік.
Рамос захищає кольори Реала з 2005 року.
Нагадаємо, президент Реала готовий відпустити Рамоса.