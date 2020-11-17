Батько Рамоса назвав майбутнє сина

Хорхе Рамос прокоментував майбутнє свого сина

Капітан Реала Серхіо Рамос залишиться у мадридському клубі.

Про це розповів батько футболіста Хорхе Рамос.

"Ми спокійні, і я налаштований оптимістично. Сподіваюся, син залишиться в Реалі. Скоро все вирішиться", – розповів Хорхе Рамос.

Чинний контракт 34-річного Серхіо з королівським клубом розрахований до літа 2021-го. Представники захисника розраховують продовжити співпрацю з "вершковими" на два сезони, хоча у Мадриді діє негласне правило, про підписання контрактів з віковими гравцями лише на один рік.

Рамос захищає кольори Реала з 2005 року.

Нагадаємо, президент Реала готовий відпустити Рамоса.