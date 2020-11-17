Україна - Північна Ірландія 3:0. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У 10 турі відбору до Євро-2021 молодіжна збірна України перемогла Північну Ірландію.
68 хвилина. Відео голу Бабогло
70 хвилина. Відео голу Ісаєнка
74 хвилина. Відео голу Кухаревича
Україна - Північна Ірландія 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 68 Бабогло, 2:0 – 70 Ісаєнко, 3:0 – 74 Кухаревич
Україна: Трубін, Дубінчак (Кравчук, 78), Снурніцин, Бабогло, Якимець, Вантух, Бражко (Білошевський, 87), Ярмолюк (Михайленко, 90), Ісаєнко, Шевцов (Стецьков, 46), Кухаревич (Кравчук, 87).
Північна Ірландія: Уеббер, Амос, Браун, Тоал, Меррон, Бансал-Макнолті, Бойд-Мюнс, Маккалмонт, Х'юм, О'Ніл, Лейвері.
Попередження: Бабогло (7), Бражко (40), Стецьков (53), Тоал (32), Бойд (57), Меррон (80), Бансал-Макнолті (86), Маккалмонт (90).
Раніше, збірна Україна обіграла Мальту.