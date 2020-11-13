Збірна України розгромила Мальту у кваліфікації Євро-2021 U-21

Підопічні Ротаня святкували впевнену перемогу

Джерело - Чемпіон.

Відбувся матч 9-го туру групи 8 кваліфікації чемпіонату Європи U-21 Мальта приймала Україну.

Кухаревич з передачі Вантуха забив швидкий гол вже на четвертій хвилині матчу. Ще до перерви матчу Кухаревич оформив дубль. На старті другого тайму господарі один гол відіграли. Мілованов на 79-ій хвилині відновив перевагу у два забиті м’ячі. Далі Ісаєнко не реалізував пенальті. Та все ж у компенсовані хвилини Шевцов забив четвертий гол у ворота господарів.

Кваліфікація чемпіонату Європи U-21

Група 8

9 тур, 13 листопада

Мальта (U-21) - Україна (U-21) 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Кухаревич, 0:2 - 32 Кухаревич, 1:2 - 47 Елуні, 1:3 - 79 Мілованов, 1:4- 90+2 Шевцов

Нагадаємо, Ротань звинуватив фіскальну службу Києва у пропажі грошей.