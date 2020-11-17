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Ротань оцінив матч проти Північної Ірландії

Вчора 21:51 1038 0
Руслан Ротань прокоментував матч проти Північної Ірландії
Ротань оцінив матч проти Північної Ірландії
#Ротань, #Україна

Джерело - УАФ.

Молодіжна збірна України у грі проти Північної Ірландії продемонструвала бійцівські якості.

Про це розповів головний тренер українців Руслан Ротань.

"Матч проти Північної Ірландії був важким, тим більше з огляду на погодні умови. На перший план вийшла боротьба, бійцівські якості, і я радий, що мої підопічні склали цей іспит. Можу тільки привітати з перемогою молодіжну збірну України.

Дуже хотілося перемогти в останньому матчі кваліфікації. Висновки? Їх зробимо пізніше, потрібно все ретельно проаналізувати. Завдання виходу не чемпіонат Європи ми не виконали, це засмучує, проте ми дуже раді, що багато наших хлопців отримали виклик до національної команди. Для нас це дуже важливо", - розповів Ротань.

Нагадаємо, молодіжна збірна України розгромила Північну Ірландію у кваліфікації на Євро-2021

 

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