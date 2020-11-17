 Молодіжна збірна України розгромила Північну Ірландію у кваліфікації на Євро-2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Молодіжна збірна України розгромила Північну Ірландію у кваліфікації на Євро-2021

Сьогодні 20:20 922 0
Переконлива перемога збірної України
Молодіжна збірна України розгромила Північну Ірландію у кваліфікації на Євро-2021
#Україна, #Північна Ірландія, #Євро-2021

Джерело - Чемпіон.

У 10 турі відбору до Євро-2021 молодіжна збірна України перемогла Північну Ірландію.

Матч завершився перемогою українців з рахунком 3:0.

Кваліфікація до Євро-2021 (U-21)
Група 8, 10 тур
17 листопада

Україна -  Північна Ірландія 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 68 Бабогло, 2:0 – 70 Ісаєнко, 3:0 – 74 Кухаревич

Україна: Трубін, Дубінчак (Кравчук, 78), Снурніцин, Бабогло, Якимець, Вантух, Бражко (Білошевський, 87), Ярмолюк (Михайленко, 90), Ісаєнко, Шевцов (Стецьков, 46), Кухаревич (Кравчук, 87).

Північна Ірландія: Уеббер, Амос, Браун, Тоал, Меррон, Бансал-Макнолті, Бойд-Мюнс, Маккалмонт, Х'юм, О'Ніл, Лейвері.

Попередження: Бабогло (7), Бражко (40), Стецьков (53), Тоал (32), Бойд (57), Меррон (80), Бансал-Макнолті (86), Маккалмонт (90).

Раніше, збірна Україна обіграла Мальту.

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