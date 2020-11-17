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Лопес назвав ім’я наступного суперника

Сьогодні 18:04 924 0
Теофімо Лопес прокоментував свого наступного суперника
Лопес назвав ім’я наступного суперника
#Лопес

Джерело - vringe.com.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) назвав свого наступного суперника.

Про це розповів сам боксер.

"Я не хочу говорити ніяких інших імен, але на цей час – Джордж Камбосос з Австралії. Є інші імена, про які можна поговорити, але поки не хочемо їм давати таку можливість.

Я чув, вони збираються зробити поєдинок Рамірес - Тейлор (за звання абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі - прим.) в березні", - сказав Лопес.

Раніше, батько Лопеса відреагував на можливий реванш з Ломаченком.

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