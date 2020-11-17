Лопес назвав ім’я наступного суперника

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) назвав свого наступного суперника.

Про це розповів сам боксер.

"Я не хочу говорити ніяких інших імен, але на цей час – Джордж Камбосос з Австралії. Є інші імена, про які можна поговорити, але поки не хочемо їм давати таку можливість.

Я чув, вони збираються зробити поєдинок Рамірес - Тейлор (за звання абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі - прим.) в березні", - сказав Лопес.