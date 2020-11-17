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Батько Лопеса відреагував на можливий реванш з Ломаченком

Сьогодні 16:47 2173 0
Батько Теофімо Лопеса прокоментував реванш з Василем Ломаченком
Батько Лопеса відреагував на можливий реванш з Ломаченком
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - suspilne.media.

Український боксер Василь Ломаченко не схоче вдруге битися проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса.

Про це розповів батько американського боксера Теофімо Лопес-старший.

"Для чого давати Ломаченку реванш? Щоб ми його нокаутували? Він і сам не піде на реванш. Ломаченко вийде і скаже, що перед рематчем хоче зробити якусь іншу дурню. Із цим хлопцем покінчено.

Якби бій вийшов близьким, можливо, реванш відбувся би. Ми б могли дати йому ще один бісів шанс, але він не хотів залишати нам жодних шансів. У контракті не було опції реваншу", - зазначив Лопес-старший.

Цей хлопець нас не поважав. І він робив весь цей бруд, оскільки хотів показати всьому світу, що ми фальшивки, що ми несправжні. Лома не погодився включати в контракт опцію реваншу, оскільки всі б говорили, що він боїться програти. Він не захистив себе", - заявив батько Теофімо Лопеса.

Раніше, батько Лопеса знайшов суперника для Ломаченка.

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