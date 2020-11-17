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Вест Гем готує трансфер нападника Реала

Сьогодні 17:50 613 0
Маріано Діас може перебратися в АПЛ
Вест Гем готує трансфер нападника Реала
#Реал, #Вест Гем

Джерело - isport.ua.

Нападник Реала Маріано Діас незабаром може перейти у Вест Гем.

Про це повідомляє Defensa Central.

У послугах 27-річного футболіста зацікавлений Вест Гем. Лондонці вже контактували з Реалом про можливу покупку гравця і розраховують завершити угоду в січні 2021 року.

Відзначається, що "вершкові" не особливо зацікавлені у гравці і хочуть його позбутися, щоб розвантажити зарплатну відомість. Діюча угода футболіста з клубом розрахована до 2023 року, а його зарплата становить 4,5 млн євро в рік. У нинішньому сезоні він зіграв лише в одному матчі Ла-Ліги.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко став пріоритетною трансферною ціллю Фенербахче.

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