Вест Гем готує трансфер нападника Реала

Маріано Діас може перебратися в АПЛ

Нападник Реала Маріано Діас незабаром може перейти у Вест Гем.

Про це повідомляє Defensa Central.

У послугах 27-річного футболіста зацікавлений Вест Гем. Лондонці вже контактували з Реалом про можливу покупку гравця і розраховують завершити угоду в січні 2021 року.

Відзначається, що "вершкові" не особливо зацікавлені у гравці і хочуть його позбутися, щоб розвантажити зарплатну відомість. Діюча угода футболіста з клубом розрахована до 2023 року, а його зарплата становить 4,5 млн євро в рік. У нинішньому сезоні він зіграв лише в одному матчі Ла-Ліги.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко став пріоритетною трансферною ціллю Фенербахче.