Ярмоленко не перейде у Фенербахче – журналіст

Вест Гем розраховує на українського півзахисника Андрія Ярмоленка.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Зараз не слід говорити про якісь гіпотетичні моменти. Я знаю, що Вест Гем дуже просив керівництво УАФ відпустити Ярмоленка якомога раніше після того, як у нього виявили COVID-19.

Тобто у Вест Гемі на нього розраховують. Давайте не будемо квапитися. Я не вірю, що Ярмоленко найближчим часом може опинитися у Фенербахче. Гадаю, що йому краще повернутися в Україну", – розповів Циганик.