 Ярмоленко не перейде у Фенербахче – журналіст | Футбол | Champion.com.ua
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Ярмоленко не перейде у Фенербахче – журналіст

Сьогодні 16:29 1825 0
Ігор Циганик прокоментував майбутнє Андрія Ярмоленка
Ярмоленко не перейде у Фенербахче – журналіст
#Ярмоленко, #Вест Гем, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем розраховує на українського півзахисника Андрія Ярмоленка.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Зараз не слід говорити про якісь гіпотетичні моменти. Я знаю, що Вест Гем дуже просив керівництво УАФ відпустити Ярмоленка якомога раніше після того, як у нього виявили COVID-19.

Тобто у Вест Гемі на нього розраховують. Давайте не будемо квапитися. Я не вірю, що Ярмоленко найближчим часом може опинитися у Фенербахче. Гадаю, що йому краще повернутися в Україну", – розповів Циганик.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко став пріоритетною трансферною ціллю Фенербахче.

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