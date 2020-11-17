Ярмоленко не перейде у Фенербахче – журналіст

Джерело - Чемпіон.
Вест Гем розраховує на українського півзахисника Андрія Ярмоленка.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"Зараз не слід говорити про якісь гіпотетичні моменти. Я знаю, що Вест Гем дуже просив керівництво УАФ відпустити Ярмоленка якомога раніше після того, як у нього виявили COVID-19.
Тобто у Вест Гемі на нього розраховують. Давайте не будемо квапитися. Я не вірю, що Ярмоленко найближчим часом може опинитися у Фенербахче. Гадаю, що йому краще повернутися в Україну", – розповів Циганик.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко став пріоритетною трансферною ціллю Фенербахче.