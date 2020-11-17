 Швейцарія відправила збірну України на карантин | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Матч Ліги націй Швейцарія - Україна скасований
Сьогодні 15:27 2106
Швейцарія відправила збірну України на карантин
Сьогодні 14:40 2168
Букмекери прогнозують поразку збірній України
Сьогодні 13:33 396
Непереможений українець кинув виклик Кроуфорду
Сьогодні 12:57 2175
Збірній України можуть зарахувати технічну поразку або перенести матч
Сьогодні 12:39 3597 1
Маліновський захворів на коронавірус і не зіграє проти Швейцарії
Сьогодні 12:24 2143
Динамо не дотрималося медичного протокола, повернувши гравців літаком бізнес-класу
Сьогодні 08:24 1499
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні
Вчора 21:00 4551
Помер відомий український тренер
Вчора 18:19 8473 3
Луческу відреагував на відхід з Динамо
Вчора 16:59 9752
Блоги
Український боксер запросив на каву Меланію Трамп
Український боксер запросив на каву Меланію Трамп Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:04 3124
24 роки тому брати Клички дебютували у професійному боксі
24 роки тому брати Клички дебютували у професійному боксі Valeriy Ruchka
Вчора 16:45 1275 2
Колишня подруга Гіггза з'явилася на публіці із синцем на обличчі
Колишня подруга Гіггза з'явилася на публіці із синцем на обличчі Valeriy Ruchka
Вчора 16:35 1241
Перша Олімпійська чемпіонка. Легендарна Оксана Баюл святкує день народження
Перша Олімпійська чемпіонка. Легендарна Оксана Баюл святкує день народження Valeriy Ruchka
Вчора 11:15 2098
Фантастичний гол в Першій Лізі. Гравець Чорноморця вразив ворота гарматним ударом
Фантастичний гол в Першій Лізі. Гравець Чорноморця вразив ворота гарматним ударом Valeriy Ruchka
Вчора 11:08 1901
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:11 Баскетбол Гравці Будівельника повернулися до тренувань 128
15:51 Футбол Карпати програли дублю Оболоні у перенесеному матчі Другої ліги 288
15:41 Баскетбол Пол перейде з Оклахоми у Фінікс 276
15:27 Футбол Матч Ліги націй Швейцарія - Україна скасований 2106
15:26 Бадмінтон Parimatch – титульний партнер Чемпіонату Європи з художньої гімнастики 2020 284
15:25 Баскетбол Богданович продовжить кар'єру у Мілуокі 313
15:10 Теніс Світоліна потрапила до трійки найстабільних тенісисток сучасності 511
14:55 Бокс Кроуфорд: Пакьяо - справжній чемпіон 674
14:40 Футбол Швейцарія відправила збірну України на карантин 2168
14:25 Бокс Кемпбелл: Я зламав Ломаченка у нашому бою 1488 1
14:09 Футбол Збірна України готова матч зі Швейцарією зіграти завтра 1502 1
13:51 Футбол Коментатор: Минуло 5 тижнів, але запахи і смаки не відновилися 835
13:43 Футбол Швейцарія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй 4210
13:33 Футбол Букмекери прогнозують поразку збірній України 396
13:33 Футбол Президент Реала готовий відпустити Рамоса 1046
13:15 Хокей Латвія заборонила в'їзд голові Федерації хокею Білорусі, який підозрюється у вбивстві 1314
13:04 Блог Український боксер запросив на каву Меланію Трамп 3154
12:57 Бокс Непереможений українець кинув виклик Кроуфорду 2175
12:39 Футбол Збірній України можуть зарахувати технічну поразку або перенести матч 3597 1
12:24 Футбол Маліновський захворів на коронавірус і не зіграє проти Швейцарії 2143
12:09 Баскетбол Всі гравці команди Суперліги захворіли на коронавірус 1600
11:51 Біатлон Український біатлоніст вилікувався від коронавірусу 1441
11:33 Баскетбол ФБУ створила робочу групу по справі Кобця 1270
11:15 Бокс Белью: Усик - грізна сила 1683
10:56 Футбол Шевченко назвав заявку збірної України на матч зі Швейцарією 10056 6

Швейцарія відправила збірну України на карантин

Сьогодні 14:40 2168 0
З'явилася позиція Швейцарської асоціації футболу
Швейцарія відправила збірну України на карантин
#Україна, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

Лікар кантону Люцерн, де сьогодні має відбутися матч Ліги націй Швейцарія - Україна, відправив всю українську команду на карантин.

Про це повідомляє пресслужба асоціації футболу Швейцарії.

Вся інформація передана в УЄФА, яка вирішить долю матчу найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Україна готова дозаявити нових гравців і провести матч завтра.

Якщо команді Андрія Шевченка присудять технічну поразку, то збірна вилетить з Дивізіону A Ліги націй.

Раніше ще три гравці збірної України заразилися коронавірусом.

Коментарі ()