Швейцарія відправила збірну України на карантин

З'явилася позиція Швейцарської асоціації футболу

Джерело - Чемпіон.

Лікар кантону Люцерн, де сьогодні має відбутися матч Ліги націй Швейцарія - Україна, відправив всю українську команду на карантин.

Про це повідомляє пресслужба асоціації футболу Швейцарії.

Вся інформація передана в УЄФА, яка вирішить долю матчу найближчим часом.

❗ Aufgrund des Entscheids des Luzerner Kantonsarztes (Quarantäne für ukrainisches Team) liegt der Ball betreffend Durchführung von Schweiz – Ukraine nun bei der UEFA. Wir warten auf den Entscheid und kommunizieren, sobald die Faktenlage geklärt ist. #SUIUKR #UEFANationsLeague — 🇨🇭 Nati (@SFV_ASF) November 17, 2020

Раніше повідомлялося, що Україна готова дозаявити нових гравців і провести матч завтра.

Якщо команді Андрія Шевченка присудять технічну поразку, то збірна вилетить з Дивізіону A Ліги націй.

Раніше ще три гравці збірної України заразилися коронавірусом.