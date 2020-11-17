Швейцарія хоче відправити всю українську збірну на карантин

Після того, як в складі збірної України виявили ще три випадки коронавірусу, матч зі Швейцарією знаходиться під загрозою зриву.

Про це повідомляє Blick.

Місцева влада хоче відправити на карантин всю збірну України, а це значить, що поєдинок Швейцарія - Україна найближчим часом точно не відбудеться.

УЄФА веде переговори з місцевою владою, щоб вирішити ситуацію і провести матч сьогодні.

Українська сторона готова дозаявити ще ряд гравців, а також провести матч завтра (в середу), якщо на це буде згода Швейцарії.

Якщо буде прийнято рішення про технічну поразку збірної України, то команда вилетить до Дивізіону B Ліги націй.

Раніше ще три гравці збірної України заразилися коронавірусом.