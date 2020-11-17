Джерело - sport.ua.
Після того, як в складі збірної України виявили ще три випадки коронавірусу, матч зі Швейцарією знаходиться під загрозою зриву.
Про це повідомляє Blick.
Місцева влада хоче відправити на карантин всю збірну України, а це значить, що поєдинок Швейцарія - Україна найближчим часом точно не відбудеться.
УЄФА веде переговори з місцевою владою, щоб вирішити ситуацію і провести матч сьогодні.
Українська сторона готова дозаявити ще ряд гравців, а також провести матч завтра (в середу), якщо на це буде згода Швейцарії.
Якщо буде прийнято рішення про технічну поразку збірної України, то команда вилетить до Дивізіону B Ліги націй.
Раніше ще три гравці збірної України заразилися коронавірусом.