Тренер Агробізнеса назвав Болотнікова клоуном

Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський різко відреагував на слова директора зі стратегічного розвитку Карпат Сергія Болотнікова щодо назви клубу з Волочиська.

Про це розповів сам український спеціаліст у Facebook.

"Скажіть, будь ласка, шановні вболівальники, чи має право якийсь клоун Сергій Болотніков, який працює в структурі Великого клубу Карпати, який має свої традиції і так відгукуватись про клуби, які мають свої традиції, люди, які вкладають свої власні кошти в розвиток Українського футболу.

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Йому чомусь назва клубів не подобається? Я скажу від себе, тому що віддав дуже багато здоров'я, нервів,як для свого улюбленого клубу Карпати, так і свого клубу Агробізнес, і я горжусь, що сьогодні являюсь головним тренером Агробізнеса. Тому попрошу Сергія Болотніков тримати свою думку при собі, тому що він у футболі ще нічого не зробив", - розповів Чижевський.