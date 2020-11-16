Болотніков: Що в головах людей, які вигадали назви клубів ВПК-Агро і Агробізнес

Директор зі стратегічного розвитку Карпат Сергій Болотніков розкритикував назви клубів ВПК-Агро і Агробізнес.

Про це розповів сам функціонер.

"Грають зараз ВПК-Агро і Агробізнес. Сиджу і думаю - що в головах людей, які вигадали ці назви?

Як це сталося - з бодуна, в сауні, програли в карти? як вони уявляли собі фанатські заряди? Чи афішу матчу ВПК-Агро проти Барселони? Або татуху на спині?", - розповів Болотніков.