 Агробізнес на виїзді переграв ВПК Агро у 13 турі Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Агробізнес на виїзді переграв ВПК Агро у 13 турі Першої ліги

Сьогодні 15:54 337 0
Команда з Волочиська завдяки вольовій перемозі піднялася на третє місце
Агробізнес на виїзді переграв ВПК Агро у 13 турі Першої ліги
#ВПК-Агро, #Агробізнес

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13 туру української Першої ліги ВПК Агро приймав Агробізнес.

У першому таймі матчу двічі відзначився гравець Агробізнесу Дідик: спочатку відправив м’яч у сітку власних воріт, а через сім хвилин - ВПК-Агро. А наприкінці тайму Груша вивів вперед гостей. У другому таймі матчу Петров збільшив перевагу гостей. У компенсовані хвилини Будняк один гол відіграв.

Чемпіонат України - Перша ліга 
13 тур, 16 листопада

ВПК Агро - Агробізнес 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 17 Дідик (авт.), 1:1 - 24 Дідик, 1:2 - 45+1 Груша, 1:3 - 70 Петров, 2:3 - 90+3 Будняк

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