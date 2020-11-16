Агробізнес на виїзді переграв ВПК Агро у 13 турі Першої ліги

Команда з Волочиська завдяки вольовій перемозі піднялася на третє місце

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13 туру української Першої ліги ВПК Агро приймав Агробізнес.

У першому таймі матчу двічі відзначився гравець Агробізнесу Дідик: спочатку відправив м’яч у сітку власних воріт, а через сім хвилин - ВПК-Агро. А наприкінці тайму Груша вивів вперед гостей. У другому таймі матчу Петров збільшив перевагу гостей. У компенсовані хвилини Будняк один гол відіграв.

Чемпіонат України - Перша ліга

13 тур, 16 листопада

ВПК Агро - Агробізнес 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 17 Дідик (авт.), 1:1 - 24 Дідик, 1:2 - 45+1 Груша, 1:3 - 70 Петров, 2:3 - 90+3 Будняк

Нагадаємо, Оболонь знищила Авангард. Раніше Верес переміг Волинь.