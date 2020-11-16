Маліновський оцінив гру збірної Швейцарії

Збірній України буде не просто у грі Ліги націй проти Швейцарії.

Про це розповів півзахисник українців Руслан Маліновський.

"У господарів хороша команда з кваліфікованими футболістами, яка високо й агресивно пресингує. У поєдинку у Львові, гадаю, нам трохи пощастило в першому таймі. Ми забили, пропустили, а після перерви не давали швейцарцям багато шансів, зіграли дуже компактно, оформили переможний м’яч. У нас було навіть більше можливостей забити третій гол, ніж у них — зрівняти рахунок. Попереду важкий матч, ми маємо зіграти дуже сконцентровано. У плані реалізації повинні забивати все, що в нас буде. Також подивимося, як хлопці відновляться.

Які сильні сторони у швейцарців ви можете виділити? Це командна гра, адже вони діють дуже збалансовано, не перший рік виступають разом. Є футболісти, які представляють топ-клуби. Нам треба постаратися дуже надійно зіграти в середині поля, не дати швейцарцям показати їхній футбол, те, що вони люблять", - відзначив Маліновський.