Шевченко хотів викликати Мудрика у збірну України

Михайло Мудрик міг отримати виклик у національну команду

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко планував викликати в національну команду півзахисника Десни Михайла Мудрика.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Мадрик мав стати четвертим футболістом, якого викликали з молодіжної збірної слідом за Георгієм Судаковим, Сергієм Булецою і Олександром Назаренком.

Але з'ясувалося, що у Мудрика є дискваліфікація на наступний матч збірних, тому він не приєднався до складу України перед матчем Ліги націй проти Швейцарії.

Мудрик в нинішньому сезоні УПЛ провів 6 матчів.