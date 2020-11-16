Шевченко назвав умови матчу зі Швейцарією

Джерело - tribuna.com.
Збірна України готова зіграти матч Ліги націй із Швейцарією у випадку достатньої кількості гравців.
Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.
"Довикликали хлопців в збірну, тому вони здали вранці тести. Точно знаємо, що вони здорові. Команда готується до матчу.
Чекаємо повторні тести. Якщо у нас буде достатня кількість гравців для проведення матчу, ми будемо виходити і грати. Отримаємо результати тестів і будемо готувати склад з доступних гравців на зустріч.
Якщо потрібно буде зробити ще раз тести - ми зробимо. Ми поважаємо правила. Якщо місцева влада ухвалить ще раз пройти тестування, ми виконаємо це.
Вважаю, що Швейцарія і Україна заслужила право на участь в цьому дивізіоні Ліги націй. Це команди дуже хорошої якості.
Розумію ситуацію, в якій ми знаходимося. Ми постараємося зробити все, щоб змагатися з цією хорошою командою", - сказав Шевченко.
Матч Швейцарія — Україна має відбутися у вівторок, 17 листопада. Початок о 21:45.
Нагадаємо, Шевченко хотів викликати Мудрика у збірну України.