Шевченко назвав умови матчу зі Швейцарією

Збірна України готова зіграти матч Ліги націй із Швейцарією у випадку достатньої кількості гравців.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Довикликали хлопців в збірну, тому вони здали вранці тести. Точно знаємо, що вони здорові. Команда готується до матчу.

Чекаємо повторні тести. Якщо у нас буде достатня кількість гравців для проведення матчу, ми будемо виходити і грати. Отримаємо результати тестів і будемо готувати склад з доступних гравців на зустріч.

Якщо потрібно буде зробити ще раз тести - ми зробимо. Ми поважаємо правила. Якщо місцева влада ухвалить ще раз пройти тестування, ми виконаємо це.

Вважаю, що Швейцарія і Україна заслужила право на участь в цьому дивізіоні Ліги націй. Це команди дуже хорошої якості.

Розумію ситуацію, в якій ми знаходимося. Ми постараємося зробити все, щоб змагатися з цією хорошою командою", - сказав Шевченко.