Циганик вказав на плани Луческу у Динамо

Головний тренер Динамо Мірче Луческу планує допрацювати свій контракт з київським клубом до кінця.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Все це було за планом. Луческу знав, що першу частину сезону проведе в Києві без своєї дружини. І тому він жив на базі, щоб швидше познайомитися з командою.

Я сьогодні спілкувався з Луческу. Він просив підтвердити, що ніяких думок йти з Динамо у нього немає. Він планує дограти рік як є, а навесні хоче перевезти дружину до Києва. Ніяких думок йти немає, він планує доопрацювати контракт до кінця.

Це Луческу просив передати уболівальникам в цій передачі", - сказав Циганик.