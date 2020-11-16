Циганик вказав на плани Луческу у Динамо

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Динамо Мірче Луческу планує допрацювати свій контракт з київським клубом до кінця.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"Все це було за планом. Луческу знав, що першу частину сезону проведе в Києві без своєї дружини. І тому він жив на базі, щоб швидше познайомитися з командою.
Я сьогодні спілкувався з Луческу. Він просив підтвердити, що ніяких думок йти з Динамо у нього немає. Він планує дограти рік як є, а навесні хоче перевезти дружину до Києва. Ніяких думок йти немає, він планує доопрацювати контракт до кінця.
Це Луческу просив передати уболівальникам в цій передачі", - сказав Циганик.
Раніше повідомлялося, що Луческу планує покинути Динамо.