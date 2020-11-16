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Форвард Шальке хоче грати за збірну України

Сьогодні 16:46 1084 0
Ігаль Брук прокоментував можливість виступу за збірну України
Форвард Шальке хоче грати за збірну України
#Шальке, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Канадсько-український форвард Ігаль Брук заявив про бажання виступати за збірну України.

Про це він розповів сам футболіст

"Грати за національну, а не юнацьку збірну – мета, напевне, всіх українських футболістів. Я знаю, що швидко це не прийде, мені треба себе ще проявити. Я лише раз грав за збірну U-18.

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Мені треба показати, на що я здатний, щоб мене викликали в збірну U-21. Якщо і там себе добре покажу – то нарешті в національну збірну", - розповів Брук.

Батьки нападника - українці. Коли Ігаль був дитиною, його сім'я спочатку переїхала до Ізраїлю, а потім до Канади. Влітку 2020-го він дебютував за збірну України U18 на міжнародному турнірі в Чехії. За "жовто-синіх" Ігаль зіграв три матчі та не забив жодного голу. Свого часу Бруком цікавився донецький Шахтар.

У сезоні 2020/21 нападник зіграв за Шальке 13 хвилин у двох матчах у юнацькій Бундеслізі. Щоправда, голом так і не зміг відзначитися.

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