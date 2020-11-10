Гравець Вулвергемптона готовий грати за збірну України

Джерело - isport.ua.
Захисник Вулвергемптона Макс Кілман готовий виступати за збірну України.
Про це розповів сам футболіст.
"Для мене двері відкриті для участі в іграх за збірну України. Коли я був дитиною, то часто відпочивав в Києві, де живуть мої родичі з боку мами. Я не особливо володію російською мовою, але я все ще можу говорити на ньому.
Я був і в Москві, звідки родом мій батько. Але всі родичі з його боку переїхали в Нью-Йорк", - розповів Кілман.
Нагадаємо, Лестер здолав Вулвергемптон та очолив АПЛ.