Збірній Україні дозволили провести передігрове тренування

Тренування відбудеться о 19:00

Місцева влада Люцерна і УЄФА дозволили збірній України провести передматчеве тренування, яке розпочнеться сьогодні о 19:00.

Про це повідомляє УАФ.

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При цьому збірна України має прибути на стадіон за годину до тренування й у роздягальні здасть ПЛР-тести, результати яких стануть визначальними для рішення щодо проведення матчу Ліги націй Швейцарія — Україна.

Після цього хлопці таки перевдягнуться для тренування в роздягальні.

Повідомляється, що молоді дебютанти Сергій Булеца, Олександр Назаренко та Георгій Судаков, які напередодні були викликані до національної команди, отримали негативні результати тестів і вже вилетіли з Києва до Цюріха.