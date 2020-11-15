Супряга здав негативний тест на коронавірус

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Нападник київського Динамо Владислав Супряга здав негативний тест на COVID-19.
Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.
Це означає, що Владислав Супряга може приступати до тренувань та стати потенційним підсиленням для команди України на матч зі Швейцарією. Також раніше від COVID-19 серед гравців збірної вилікувались Шапаренко, Миколенко, Караваєв та Бущан
А от Ярмоленка, Сидорчука, Циганкова та Коваленко збірна України втратила через коронавірус.
Нагадаємо, Іспанія вирвала нічию в Швейцарії.