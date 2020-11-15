 Супряга здав негативний тест на коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
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Супряга здав негативний тест на коронавірус

Сьогодні 11:55 155 1
Може бути потенційне підсилення для збірної України на Швейцарію
Супряга здав негативний тест на коронавірус
#Супряга, #Динамо

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Нападник київського Динамо Владислав Супряга здав негативний тест на COVID-19.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Це означає, що Владислав Супряга може приступати до тренувань та стати потенційним підсиленням для команди України на матч зі Швейцарією. Також раніше від COVID-19 серед гравців збірної вилікувались Шапаренко, Миколенко, Караваєв та Бущан

А от Ярмоленка, Сидорчука, Циганкова та Коваленко збірна України втратила через коронавірус.

Нагадаємо, Іспанія вирвала нічию в Швейцарії.

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